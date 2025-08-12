Milan, depositato il contratto del 2006 Berkay Karaca

Oggi alle 12:31
di Enrico Ferrazzi

Berkay Karaca, terzino sinistro classe 2006 attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con lo Schalke 04, è un nuovo giocatore del Milan: nelle scorse ore è stato infatti depositato il suo contratto in Lega Serie A. Il giovane esterno turco giocherà nel Milan Futuro di Massimo Oddo che parteciperò al prossimo campionato di Serie D. 