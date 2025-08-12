La stampa inglese su Hojlund: i compagni di squadra al Man Utd poco convinti di lui

Un articolo apparso oggi sul Manchester Evening News spiega le ragioni del flop di Rasmus Hojlund con lo United, nel dettaglio spiega come il danese non sia un uomo di Ineos (proprietaria del club, ndr) ma semplicemente un giocatore che Sir Jim Ratcliffe ha "ereditato". I suoi numeri sono impietosi: 26 gol in 95 presenze sono troppo pochi per la cifra investita (77.8 milioni di euro).

I rumors provenienti dallo spogliatoio sono tutt'altro che esaltanti. Una figura di alto profilo ha messo in dubbio il ritmo di lavoro di Hojlund . E in campo spesso si sono visti i giocatori restii a passare la palla al danese, accusato inoltre di non avere un pressing efficace e di perdere troppo spesso i contrasti.