Hojlund si può convincere: Tare ieri è rimasto a Londra. C'è accordo con lo United

Definiti gli acquisti di Koni De Winter e Zachary Athekame, attesi nelle prossime ore a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, il Milan ora può concentrarsi sull'ultimo ruolo da rinforzare: l'attaccante. Per settimane si sono fatti nomi di centravanti, più o meno fattibili, con la costante Dusan Vlahovic ancora impantanato alla Juventus a causa del suo stesso contratto ancora valido per un anno. Negli ultimi giorni, dunque, è emerso con forza il profilo di Rasmus Hojlund su cui il Diavolo sta cercando di concentrare adesso tutti i suoi sforzi.

London is calling

Il dirigente rossonero Igli Tare non è tornato con la squadra dalla trasferta di Londra: il ds albanese infatti ieri è rimasto nella capitale inglese. Da una parte la possibilità di parlare di Yunus Musah, cercato dalla Premier e in particolare dal Nottingham Forest, dall'altra per provare a studiare come convincere Rasmus Hojlund. Il freno all'operazione, infatti, in questo momento è proprio lo stesso centravanti danese. Nonostante ci sia un accordo tra i due club, l'ex Atalanta non sembra convinto: vorrebbe rimanere allo United o essere ceduto a titolo definitivo. Due opzioni molto complicate visti i rinforzi estivi dei Red Devils e il costo del suo cartellino. La dirigenza rossonera è ottimista e Hojlund sembra che si stia piano piano convincendo, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Accordo

Come anticipato, il Milan ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United per il trasferimento della punta danese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un prestito oneroso a circa 5-6 milioni, a cui poi fissare un riscatto di 35-40 milioni di euro. Sul giocatore, che è stato approvato già da diverso tempo da Massimiliano Allegri, stanno lavorando non solo Tare ma anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e un intermediario che ha già fatto la sua parte con lo United e ora tenterà di fare lo stesso anche con il calciatore. Ci sono margini per chiudere l'operazione nei prossimi giorni.