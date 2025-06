Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: da Guerra e Xhaka a Morata e Kean

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riporta questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

GUERRA E XHAKA: i rossoneri sono al lavoro per ridisegnare il centrocampo e nelle prossime ore presenterà una nuova offerta al Valencia per Javi Guerra. Il club di via Aldo Rossi è pronto ad alzare la sua prima proposta da 16 milioni di euro più quattro milioni di bonus che era stata rifiutata dagli spagnoli nei giorni scorsi. Il Milan continua poi il pressing anche per Granit Xhaka, forte del sì del giocatore svizzero, ma anche in questo caso dovrà aumentare la sua offerta e arrivare almeno a 15 milioni di euro per convincere il Bayer Leverkusen a cedere il centrocampista.

TIAGO SANTOS: è la nuova idea per la fascia destra. Il terzino sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori da diversi mesi (da ottobre scorso). I francesi partono da una valutazione di 15 milioni di euro.

MORATA: il Milan ha aperto alla cessione a titolo definitivo dell'attaccante spagnolo, anche se prima andrà interrotto il prestito al Galatasaray che scade a gennaio 2026. Prosguono intanto i contatti con il Como, i rossoneri vorrebbe incassare 15-18 milioni di euro dalla cessione di Morata.

KEAN: il Diavolo segue con grande interesse Moise Kean che ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida dall'1 al 15 luglio. Sul giocatore della Fiorentina, nelle ultime ore, è piombato il Manchester United. L'attaccante piace anche ad un paio di club arabi.