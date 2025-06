Talento in fascia, Tiago Santos adesso è un'occasione che il Milan valuta

Qualità, velocità, buona copertura e partecipazione alla fase d'attacco. Insomma, Tiago Santos gode del meglio del repertorio di un terzino moderno. Classe 2002, scuola Sporting Lisbona oggi al Lille, il portoghese potrebbe compiere lo stesso percorso in carriera di un suo connazionale, Rafael Leao, visto che potrebbe tornare ad essere un'idea per la fascia destra del Milan, che proprio come la sinistra dovrà rinnovarsi dopo le uscite di Kyle Walker e Alessandro Florenzi.

Tiago Santos è diventata un'occasione

Non è la prima volta che il nome di Tiago Santos viene accostato al Milan. Già la scorsa estate il club rossonero era sulle tracce del terzino portoghese, reduce da una stagione da 29 presenze e un gol con il Lille. Quella 2024/25 è stata decisamente meno fortunata, visto che il classe 2002 ha subito un grave infortunio che difatti non gli ha permesso di superare le 15 presenze in stagione.

E se da un lato dispiace per il ragazzo, ancora alle prese con un periodo di riabilitazione, dall'altro quanto successo potrebbe diventare un'occasione di mercato per il Milan, sempre nei termini che si ritengono giusti però. E i presupposto sembrerebbero esserci, anche perché stando alla Gazzetta dello Sport, a fronte del grave infortunio della passata stagione il Lille valuta oggi Tiago Santos appena 15 milioni di euro, cifra che Igli tare può pensare di trattare.

È vero anche che ci sarà bisogno di un periodo di lavoro atletico per permettere al portoghese di tornare nel pieno nella forma e poi un altro per integrarsi con il gruppo, ma se il talento è rimasto, ma soprattutto alle giuste condizioni, per il Milan potrebbe valere la pena aspettare.