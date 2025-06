Santiago Gimenez, operazione riscatto: il club e Allegri credono in lui

Parliamoci chiaro, i primi sei mesi di Santiago Gimenez al Milan non sono stati esaltanti, complice un ambiente complicato nel quale si è trovato catapultato a lavorare e a tutte le pressioni e aspettative che si erano create attorno a lui, quasi come se l'attaccante messicano fosse il salvatore della patria. E pensare che l'inizio era stato anche convincente, con l'assist contro la Roma e il bellissimo gol di Empoli, però poi si è lasciato trascinare dalle difficoltà della squadra, cominciando a vedere sempre meno la porta e sempre più la panchina.

Un altro attaccante arriverà, ma il Milan crede che Santi possa essere decisivo

Santiago Gimenez si prepara al rilancio. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che un altro attaccante dalle parti di Milanello arriverà, ma considerando il fatto che ad oggi è l'unico numero 9 in rosa, fatta eccezione per i vari Francesco Camarda e Lorenzo Colombo che andranno via, Max Allegri ha espresso la sua volontà di vederlo all'opera prima di esprimere ogni giudizio.

Anche per il Milan Santi merita una seconda possibilità e un'estate di lavori per potersi mostrare nelle migliori condizioni possibili. Del resto stiamo pur sempre parlando di un classe 2001 che il Diavolo ha pagato tanto superando la concorrenza di tante altri grandi società europee, e che arrivava dal Feyenoord dopo 65 gol segnati in 105 partite, 7 dei quali in 10 apparizioni in Champions League. Non di certo un caso.

Un nuovo inizio

Dopo gli impegni con la Nazionale messicana Santiago Gimenez volerà in vacanza insieme alla sua sposa, per poi aggregarsi in gruppo qualche giorno dopo rispetto ai suoi compagni. Rientrato, per il messicano partirà l'operazione riscatto, ovvero una ripartenza a tutti gli effetti, con il vantaggio di un periodo di ambientamento oramai superato e con compagni d'attacco che ha imparato a conoscere (Leao e Pulisic, ndr). Tutti aspetti fondamentali che serviranno per convincere Max Allegri a puntare su di lui per questo nuovo corso del Milan.