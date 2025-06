Svolta a destra. La Gazzetta: "Tiago Santos. Talento in fascia, ora è un'occasione"

Il Milan sarebbe tornato a valutare un profilo che già con Paulo Fonseca interessava tanto. Stiamo parlando di Tiago Santos, terzino destro portoghese, di proprietà del Lille, che nella passata stagione ha subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro che difatti gli ha permesso di totalizzare appena 11 presenze in tutte le competizioni.

Considerando la necessità di operare anche in questo reparto, quella di Tiago Santos potrebbe essere un'idea che riforma dalle parti di Casa Milan, anche perché dopo questo grave infortunio le cifre non saranno le stesse di un anno fa. Ed è per questo che La Gazzetta dello Sport questa mattina titola "Tiago Santos. Talento in fascia, ora è un'occasione", riproponendo il nome del portoghese per un ruolo che nel Milan è attualmente scoperto vista la presenza in rosa del solo Alex Jimenez,