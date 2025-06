Le due facce del Diavolo. Il QS: "Da Modric a Leoni"

vedi letture

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Max Allegri un istant team che possa tornare ad essere subito competitivo, quanto meno in Italia. Per farlo c'è bisogno di unire l'esperienza alla qualità, cosa che il Milan starebbe cercando di fare grazie agli innesti per i quali starebbe lavorando in questo calciomercato.

Delle strategie rossonere ha parlato questa mattina in apertura Il QS, che ha titolato "Le due facce del Diavolo. Da Modric a Leoni", soffermandosi proprio sul modo di lavorare di Igli Tare, intenzionato ad inserire in rosa profili esperti e vincenti come il croato, o anche lo stesso Granit Xhaka, ma anche giovani e di prospettiva come il classe 2006 del Parma, o Javi Guerra per fare un altro esempio.