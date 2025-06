Scaduta l'opzione di rinnovo. Tuttosport: "Pure Jovic saluta il Milan"

Dopo 47 presenze, 13 gol, di cui due nel derby di Coppa Italia, e 2 assist, Luka Jovic lascerà il Milan. Il Club rossonero ha deciso di non attivare l'opzione di rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, che comunque avrebbe già diverse soluzioni da valutare in vista della prossima stagione in giro per il mondo.

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Pure Jovic saluta il Milan", che per il momento avrà a disposizione per l'inizio della stagione il solo Santiago Gimenez, a patto che non arrivi nessuno entro il prossimo 7 luglio.