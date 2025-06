Il Leverkusen vuole 15 milioni per Xhaka. Tra domanda e offerta del Milan ballano 5 milioni

La trattativa per Granti Xhaka potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con il calciatore per un triennale a circa 4 milioni di euro a stagione, il Milan deve lavorare per cercare di limare la distanza con il Bayer Leverkusen che ad oggi non permettere di raggiungere la fumata bianca.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, per il centrocampista svizzero, prossimo ai 33 anni, il club rossonero avrebbe intenzione di offrire 10 milioni di euro, quando la richiesta delle Aspirine si aggira intorno ai 15. Pagato 23 milioni di euro nell'estate del 2023, per non registrare minusvalenza a bilancio con l'uscita di Xhaka gli uscenti campioni di Germania dovranno incassare proprio quanto richiesto, motivo per il quale le parti dovranno riaggionarsi nei prossimi giorni, anche perché l'offerta iniziale del Milan sicuramente non basterà