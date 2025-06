Il Milan studia il da farsi per Giovanni Leoni, che piace tanto anche in Premier

vedi letture

Il Milan studia il da farsi per Giovanni Leoni, che piace tanto anche in Premier League, Tottenham in particolare. Il classe 2006 del Parma è la prima scelta di Igli Tare e Max Allegri per la difesa rossonera del presente ma soprattutto del futuro.

Stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi del QS, il Diavolo sarebbe orientato ad offrire al club ducale 15 milioni di euro per il cartellino di Giovanni Leoni, inserendo nella trattativa anche Lorenzo Colombo come contropartita tecnica. Il Parma non sembrerebbe però propenso ad accettare ed ascoltare una soluzione del genere, visto che avrebbe addirittura già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro per il difensore italiano.