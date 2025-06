Il club e Allegri credono in lui. La Gazzetta: "Gimenez, operazione recupero"

Il Milan nel corso di questo calciomercato farà sicuramente un attaccante, che potrà tanto fare la riserva quanto il co-titolare di Santiago Gimenez, sul cui conto si starebbe dicendo tanto nel corso di questi giorni. Le narrazioni spaziano, ma la realtà dei fatti è una: dopo l'importante investimento da oltre 30 milioni di euro fatto lo scorso gennaio, il Milan, così come Max Allegri, credono tanto nell'attaccante messicano.

L'allenatore rossonero vuole incontrare e valutare il classe 2001 prima di prendere delle decisioni definitive, ed è per questo che La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez, operazione recupero". Il messicano avrà una seconda possibilità in carriera, con il vantaggio di essersi già ambientato a Milano e in Serie A in questi primi, complicati, mesi in rossonero. Adesso spetterà a lui tornare ad essere quello del Feyenoord, calciatore capace di segnare 65 gol in 105 partite.