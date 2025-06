In tre per sostituire Reijnders. Tuttosport: "Xhaka e Guerra accanto a Modric"

Il Milan sta cercando di sostituire nel migliore dei modi Tijjani Reijnders. Non sarà semplice, considerando il valore tecnico e umano del calciatore, ma il direttore sportivo Igli Tare ha messo nel mirino addirittura tre calciatori per non far rimpiangere l'olandese, profili che sono un mix tra esperienza internazionale, mentalità vincente e prospettiva.

In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "In tre per sostituire Reijnders. Xhaka e Guerra accanto a Modric" per rinforzare e completare una mediana che possa fare al caso di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.