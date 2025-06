Sfide di mercato. Il CorSera: "Leoni accende un'asta da derby. Milan-Napoli, duello per Nunez"

Per questo calciomercato il Milan ha messo nel mirino diversi calciatori di livello, sui quali ci sarebbe il forte interesse anche di altre grandi società italiane, che fino all'ultimo faranno concorrenza al Diavolo per cercare di strappargli questi obiettivi.

Ovviamente in periodi come questi le situazioni sono in costante evoluzione, al punto che tanto potrebbero stravolgersi da un momento all'altro quanto filare tutte lisce come l'olio (e da previsioni). In merito alle sfide che il Milan si ritrova ad affrontare quest'estate per quelli che sono i giocatori nel mirino di Igli Tare e Max Allegri, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Leoni accende un'asta da derby. Milan-Napoli, duello per Nunez".