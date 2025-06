Jovic saluta il Milan: questo il bilancio dei suoi anni in rossonero

L’avventura di Jovic al Milan è iniziata in maniera inattesa, proprio allo scadere del mercato estivo 2023, quando il club rossonero lo ha ingaggiato per ricoprire il ruolo di alternativa a Giroud. Le aspettative iniziali non erano elevate, ma nel corso di due stagioni l’attaccante serbo è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio, vivendo di slanci improvvisi, proprio come quello che lo aveva portato a Milanello.

Nel primo anno impiega quasi tutto l’autunno per raggiungere una buona condizione fisica, ma da dicembre in avanti diventa un elemento prezioso nelle rotazioni di Stefano Pioli, contribuendo con giocate decisive in diverse sfide complicate, come nelle trasferte a Rennes, Udine e Frosinone. Conclude la stagione con 9 reti in 30 presenze.

Nel secondo anno, una pubalgia lo tiene ai margini delle scelte di Fonseca nella prima parte di stagione e poi di Conceiçao fino a fine gennaio. Tuttavia, è dalla fine di marzo che il suo percorso cambia: Jovic diventa titolare nel rush finale, segnando 4 gol tra aprile e maggio, compresa una doppietta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Termina così l’annata con un bilancio di 13 gol in 47 presenze complessive.