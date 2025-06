Cambiaso: "A gennaio ho parlato col Manchester City. Ma sono felice alla Juve"

Alla Gazzetta dello Sport, l'esterno della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato brevemente dell'arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera dopo Thiago Motta e di come sia cambiata la sua posizione sul campo:

"Abbiamo cambiato modulo e tante altre cose, nel passaggio da Thiago Motta a Tudor. Io sono a disposizione, oggi gioco un po' più alto rispetto a prima ma le richieste sono più o meno sempre le stesse", ha spiegato il giocatore dal ritiro statunitense a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Wydad, seconda gara del girone del Mondiale per Club.

Quindi un importante passaggio sulle voci che lo volevano nel mirino del Manchester City lo scorso gennaio, con l'operazione che poi non è andata a buon fine nonostante, per sua stessa ammissione, ci fossero effettivamente stati dei contatti in questo senso: "Diciamo che hanno disponibilità economiche quasi illimitate, hanno una proprietà ricchissima e non mi sorprende che abbiano già speso così tanto sul mercato. A gennaio è stato bello anche solo parlare, ma io sono contento di stare qua e di giocare con questa maglia sulle spalle. Non sono stato vicino comunque, è stato bello e gratificante essere accostati a club del genere ma ripeto, sono davvero contento di essere qua a giocare".