Milan, Allegri vuole una rosa da 23 giocatori. Quanti esuberi da piazzare: la situazione

vedi letture

Senza le coppe europee, il Milan non avrà bisogno di una maxi rosa, anzi Massimiliano Allegri vuole al massimo 23 giocatori, compresi i portieri, perchè l’obiettivo è quello di non avere scontenti nello spogliatoio e di tenere per tutti il ritmo alto negli allenamenti. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, giocando una sola volta alla settimana, ci sarà tempo per recuperare dopo una partita e dunque il turnover non sarà qualcosa di necessario.

SOLO UN RISCATTO - Per avere una rosa ridotta, i dirigenti di via Aldo Rossi dovranno però tagliare diversi giocatori. Tra coloro che erano in prestito in questa stagione, solo uno è stato riscattato, vale a dire Pierre Kalulu, passato a titolo definitivo alla Juventus. Gli altri sono tornati a Milanello, anche se quasi tutti restano comunque in uscita: l'unico che dovrebbe rimanere è AlexiS Saelemaekers che è rientrato dal prestito alla Roma e piace molto a Max Allegri per la sua duttilità tattica visto che può ricoprire tutti i ruoli su entrambe le fasce. Con la valigia pronta ci sono invece Bennacer, Adli, Colombo, Vazquez, Okafor e Pobega. Da capire quale sarà il destino di Morata che è in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, ma sembra intenzionato a lasciare la Turchia già questa estate.

IN USCITA - In partenza ci sono poi anche alcuni giocatori che sono reduci da una stagione deludente e sono ritenuti sacrificabili dal club rossonero: uno di questi è per esempio Theo Hernandez, che nelle ultime ore ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita ed è quindi più vicino all'Al Hilal. Oltre al francese, sono sul mercato anche Yunus Musah, che è in trattativa con il Napoli (anche se negli ultimi giorni la pista sembra essersi raffreddata), Emerson Royal, già ad un passo dalla cessione a gennaio ma l'infortunio al polpaccio bloccò tutto, E anche uno o due difensori centrali, vale a dire Malick Thiaw e Fikayo Tomori.