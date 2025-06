Cattaneo afferma: "Terzini come Theo non esistono e se c’è un allenatore che può riuscire a farlo tornare sul livello di una volta è Allegri"

Il giornalista Marco Cattaneo è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, commentando le principali tematiche legate al mercato del Milan e a quella che sarà la nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri. Durante l’intervista, Cattaneo ha offerto spunti interessanti sulle possibili mosse dei rossoneri in entrata e in uscita, e sulle idee tattiche che il tecnico livornese potrebbe portare a Milanello per la prossima stagione.

"Secondo me se c’è un calciatore di cui non trovi le caratteristiche in nessun altro in giro per il mondo, è Theo Hernandez. Terzini come Theo non esistono e se c’è un allenatore che può riuscire a farlo tornare sul livello di una volta, è Allegri: il talento non può essere scomparso per sempre. Adesso sento dire che Allegri vuole provare a recuperarlo".