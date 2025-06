Mondiale per Club, stadi semivuoti: media sotto le big europee, riempimento al 58%

Dopo 32 partite disputate nel nuovo formato del Mondiale per Club, iniziano ad emergere i primi dati sulle presenze negli stadi. La media spettatori, riporta Calcio e Finanza, si attesta intorno ai 36mila a gara, ma il tasso di riempimento resta piuttosto basso: appena il 57,97%. Un dato che, al netto delle cifre ufficiali fornite dalla FIFA, si riflette visivamente anche sugli spalti, spesso semivuoti.

A incidere negativamente, in alcuni casi, è stata la programmazione oraria, pensata per favorire le esigenze televisive del mercato europeo, il più redditizio per il torneo. Alcuni match si sono giocati in orari penalizzanti per il pubblico locale: è il caso, ad esempio, di Benfica-Auckland City, andato in scena di venerdì a mezzogiorno, davanti a poco più di 6mila spettatori e con un riempimento fermo al 26%. Situazioni simili si sono ripetute anche per altre gare infrasettimanali.

Tra i match più seguiti finora spicca PSG-Atletico Madrid, con oltre 80mila presenze e uno stadio riempito al 91%. Meglio ancora Bayern-Boca Juniors, che ha fatto registrare un tasso di occupazione del 97% e più di 65mila spettatori all’Hard Rock Stadium di Miami. Il confronto con i principali campionati europei mette però in evidenza un netto divario: la media del Mondiale per Club è inferiore sia a Premier League (40.476 spettatori, 97,9%) che a Bundesliga (38.665, 97%), e anche in termini di riempimento lo scarto è notevole. La Serie A 2024/25 ha chiuso con un ottimo 92,4%, superiore anche a Liga (81%) e Ligue 1 (86,7%).