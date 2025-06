Sosa sulla lotta Scudetto: "Anche il Milan tornerà competitivo con Allegri e senza coppe, sullo stile di Conte"

Il Napoli è senza dubbio tra i club più attivi sul mercato in questa finestra estiva. Il colpaccio Kevin De Bruyne e Luca Marianucci dall'Empoli sono solo i primi due di una lunga serie di rinforzi che arriveranno alle dipendenze di Antonio Conte. Ne parla anche l'ex azzurro Roberto 'El Pampa' Sosa, intervenuto al microfono di Tele A:

"E' giusto che il Napoli pensi a rinforzare molto l'organico dovendo fare tante competizioni, una Champions da onorare e uno Scudetto da difendere. E' importante acquistarli anche presto, ma ci sono le vacanze ed alcuni sono al mondiale per club, le squadre più importante sono quasi tutte lì. Conte ha chiesto ovviamente di averli già alla prima giornata di ritiro, rispetto all'anno scorso, anche per provare diversi moduli. In Champions dovrà essere più flessibile tatticamente.

Io resto dell'idea che il calcio italiano fa fatica a decollare, manca qualità, sì l'Inter è arrivata in finale ma credo che le italiane non siano attrezzate per vincerla e per essere competitivi in Italia basta poco, non serve neanche un grosso mercato. Anche il Milan tornerà competitivo con Allegri e senza coppe, sullo stile di Conte, ma i rinforzi servono maggiormente per far strada in Europa. L'ossatura del Napoli è già competitiva per la Serie A ed il Napoli ha già preso De Bruyne, poi più avanti puoi pure tentare qualche colpo che ora sembra difficile come Sancho".