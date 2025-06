Non solo Adli: la Fiorentina non ha riscattato nessuno dei sette prestiti

In teoria la Fiorentina sarebbe una delle squadre con il maggior carico di lavoro da dover fare in questi due giorni dedicati ai riscatti in Serie A che iniziano oggi, visto che vanta ben sette giocatori in prestito con opzione d'acquisto nella sua rosa, ma la realtà dice che probabilmente i viola saranno tra i pochi a non alzare neppure il telefono per questo. O quasi.

Degli 80 milioni di euro di potenziali riscatti in ballo, e dopo averne già spesi una ventina per gli obblighi condizionati scattati per Gosens e Fagioli, la Fiorentina è orientata a spendere adesso zero euro nei prossimi due giorni. Con ogni caso che fa storia a sé: gli 11 milioni di euro concordati con la Roma per Edoardo Bove sarebbero stati spesi, non ci fosse stato quel maledetto problema del 1° dicembre scorso. Così come se fosse rimasto Palladino, i 4 milioni per Danilo Cataldi sarebbero stati versati senza problemi alla Lazio. Troppi problemi fisici hanno invece condizionato il rendimento del loro compagno di reparto Yacine Adli e il suo riscatto dal Milan. E ancora, in società ci si aspettava rendimenti migliori da Andrea Colpani e soprattutto Albert Gudmundsson, viste le potenziali cifre da spendere per loro: se il primo è certo del ritorno a Monza, sull'islandese i toscani coltivano ancora speranze di poter rinnovare il prestito. Da alimentare però tramite nuove contrattazioni. Tornano al Napoli e al Galatasaray senza aver lasciato il segno, infine, Michael Folorunsho e Nicolò Zaniolo.

I giocatori della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto (7)

Yacine Adli (centrocampista, dal Milan)

Edoardo Bove (centrocampista, dalla Roma)

Danilo Cataldi (centrocampista, dalla Lazio)

Andrea Colpani (centrocampista, dal Monza)

Michael Folorunsho (centrocampista, dal Napoli)

Albert Gudmundsson (attaccante, dal Genoa)

Nicolò Zaniolo (attaccante, dal Galatasaray)