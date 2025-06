Visnadi: "Gattuso si ritrova a combattere la battaglia di Spalletti, certamente servirà anche un po' di fortuna"

In una recente diretta su Sky Sport, Gianni Visnadi, noto giornalista ed opinionista sportivo, ha deciso di soffermarsi sul Milan, condividendo alcune riflessioni interessanti in vista delle prossime settimane di mercato, ma non solo. Ecco un estratto delle sue considerazioni in merito alla nuova avventura di Rino Gattuso come ct dell'Italia.

"Buon lavoro a Rino, si ritrova a combattere la battaglia di Spalletti e prima di lui di Mancini. E' anche una questione di fortuna. Ciò che dico io è che non esiste nessuna legge che vieti di far giocare gli italiani. Un esempio di errore è nell'Inter, che ha in casa Pio Esposito che è un attaccante giovane e italiano, ma che ad oggi non mi sembra venga valorizzato bene. Il povero Gattuso si ritroverà anche con questi problemi, mancano i giocatori italiani, sia in Serie A che nel mondo!".