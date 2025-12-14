Bartesaghi a Milan TV: "Sto vivendo un sogno, ma dispiace tanto non aver vinto oggi"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan ha parlato così a Milan TV dopo la bella prestazione e doppietta questo pomeriggio contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
Sul momento del gol
"Sono molto felice, è un sogno per me giocare e segnare con questi colori. Mi vengono i brividi, ma sono anche dispiaciuto per la mancata vittoria della squadra, è stato un peccato".
La dedica per la doppietta
"Il gol lo voglio dedicare a Corradi che ha sempre creduto in me, e quindi allo staff e a tutti. Ci tengo anche ai miei due migliori amici, che sono venuti qui allo stadio, sono molto felice".
MILAN-SASSUOLO 2-2
Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).
Arbitro: Crezzini di Siena.
