Bartesaghi a Milan TV: "Sto vivendo un sogno, ma dispiace tanto non aver vinto oggi"

Davide Bartesaghi, difensore del Milan ha parlato così a Milan TV dopo la bella prestazione e doppietta questo pomeriggio contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Sul momento del gol

"Sono molto felice, è un sogno per me giocare e segnare con questi colori. Mi vengono i brividi, ma sono anche dispiaciuto per la mancata vittoria della squadra, è stato un peccato".

La dedica per la doppietta

"Il gol lo voglio dedicare a Corradi che ha sempre creduto in me, e quindi allo staff e a tutti. Ci tengo anche ai miei due migliori amici, che sono venuti qui allo stadio, sono molto felice".

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.