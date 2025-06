Bondo comincerà sicuramente il ritiro con il Milan e Allegri a luglio lo valuterà

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Worren Bondo: "Il Milan in mezzo al campo sta cambiando tanto. Basta Reijnders, dentro Modric, nuove logiche con un nuovo allenatore. Warren Bondo è un candidato a restare. Comincerà sicuramente il ritiro con il Milan e Allegri a luglio lo valuterà. La conferma è la soluzione più probabile: un altro anno in rosa, inizialmente come alternativa e poi chissà. Una partenza in prestito però non è del tutto da escludere: improbabile, non impossibile al 100%. Le prossime settimane diranno"

CI PENSA IL TORINO

Nel Torino che verrà, Cesare Casadei e Gvidas Gineitis sono dei dei pochi punti fermi rimasti. Karol Linetty lascerà il club a fine mese per scadenza contrattuale, Adrien Tameze potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente nella sede granata, e anche Ivan Ilic è sul mercato nonostante proposte finora non all’altezza delle richieste di Cairo e Vagnati. La cessione più importante sarà però quella del regista della squadra e della Nazionale italiana Samuele Ricci: il Milan è da tempo che segue il ragazzo e negli ultimi tempi anche l'Atalanta si è fatta avanti e ha preso informazioni.

Proprio nei contatti con i rossoneri, riferisce questa mattina Tuttosport, è emerso il nome di Warren Bondo, giovane centrocampista arrivato a gennaio dal Monza. Allegri dovrà valutarlo, ma se il Milan aprisse al prestito con diritto di riscatto, il Torino sarebbe pronto ad affondare il colpo. Il ragazzo, 21 anni, abbina quantità e qualità e al Filadelfia troverebbe spazio accanto a Gineitis e Casadei.

Bondo però non è l’unico nome sul taccuino: piace anche Tino Anjorin dell’Empoli, reduce da una stagione positiva. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita, con Roma e Fiorentina anch’esse interessate. In casa Toro si prepara dunque una profonda ricostruzione del centrocampo, puntando su gioventù e prospettiva.