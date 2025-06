MN - Theo Hernandez sempre più vicino all’addio: Milan e Al Hilal definiscono gli ultimi dettagli burocratici

vedi letture

Theo Hernandez sembra sempre più vicino a lasciare il Milan. Per lui lo aspetta una nuova avventura in Arabia all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Infatti, come appreso dalla nostra redazione poco fa, in serata nuovi contatti tra Milan e Al Hilal per la cessione di Theo Hernández.

La trattativa è ormai a un passo dalla chiusura: dopo il sì del giocatore, le due società stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici. L’addio di Theo ai rossoneri è sempre più vicino.

Di Antonio Vitiello