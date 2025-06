Milan, netta apertura di Theo all'Al Hilal. Rivoluzione a centrocampo: le ultime da SportMediaset

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che nella trattativa tra i rossoneri e Al Hilal per Theo Hernandez potrebbe esserci stata una svolta importante: dopo settimane di rifiuti, c'è stata una netta apertura del francese che ora sta pensando seriamente di trasferirsi in Arabia Saudita. Per lui è pronto un contratto da 20-22 milioni di euro a stagione. Il Milan, che incasserebbe circa 30 milioni di euro dalla sua eventuale cessione, ha messo nel mirino Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal, che è il primo obiettivo per il post-Theo. A destra, invece, è tornato di moda il nome di Tiago Santos, terzino del Lille che ha una valutazione di 15 milioni di euro, anche se i francesi potrebbero abbassare le loro pretese visto che il giocatore è in fase di recupero da un grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso ottobre.

Quella che inizia oggi potrebbe essere la settimana importante per Javi Guerra: il Milan alzerà la sua offerta nella speranza di convincere il Valencia. Per rinforzare il centrocampo, i rossoneri continuano a trattare anche Granit Xhaka, ma anche in questo caso dovranno alzare la loro offerta per avvicinarsi ai 15 milioni di euro che chiede il Bayer Leverkusen. In uscita in mezzo al campo ci sono Bennacer, Adli, Pobega e anche Musah, per il quale ci sono stati dei contatti con il West Ham.