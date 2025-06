MN - Sabadini: "Leao deve mettersi in testa che il suo compito è fare gol"

Il Milan saluterà con ogni probabilità Theo Hernandez, con l'offerta araba migliorata e che lo sta facendo tentennare. Il francese ha chiuso l'ultima stagione battendo il record di Paolo Maldini e divenendo il difensore più prolifico dei rossoneri. A proposito di terzini col vizio del gol, Giuseppe Sabadini, 17 reti con i rossoneri dal 1971 al 1978, ci ha detto la sua sul terzino francese e non solo. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Leao con Allegri può fare il salto di qualità?

"Leao deve mettersi in testa che il suo compito è fare gol. Deve ricordarsi che è un attaccante. Non può stare sempre sulla sinistra e aspettare il pallone. Prenda esempio da chi la palla la butta dentro, che è su tutto il fronte offensivo a creare scompiglio. Leao si piazza invece sempre lì e ti fa una partita buona e tre no. E ormai lo conoscono tutti in Serie A, gli hanno preso le contromisure. E si alleni in certi fondamentali: lo avete mai visto segnare di testa? Io ero un metro e 78 e avrò segnato 14-15 reti di testa, questo perché pur non avendo il fisico mi allenavo duramente per migliorarmi. Anche lui deve fare così, deve allenarsi su determinate cose".