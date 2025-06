Milan, sicuro che Alvaro Morata non serva? Allegri lo conosce bene...

vedi letture

Milan, sicuro che Alvaro Morata non serva? Se lo chiede questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che affronta il tema del futuro dell'attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026. Il giocatore non sembra però intenzionato a restare ancora in Turchia e starebbe spingendo per tornare in rossonero dove nel frattempo è arrivato in panchina Massimiliano Allegri, con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.

NO AL RITORNO - Il club di via Aldo Rossi, al momento, non contempla il suo ritorno e vorrebbe monetizzare dalla sua eventuale cessione. Gli estimatori, d'altronde, non gli mancano: in Serie A piace moltissimo al Como del suo connazionale Cesc Fabregas, ma Morata tornerebbe volentieri anche in Spagna dove è un'idea del Siviglia. Il Milan sta invece facendo altri ragionamenti e non è un mistero che stia cercando un nuovo centravanti da alternare a Santiago Gimenez: i nomi che vengono accostati al Milan sono Vlahovic, Retegui e Kean, vale a dire giocatori che conoscono bene la Serie A perchè Allegri ha chiesto un attaccante già esperto del campionato italiano.

LA STIMA DI ALLEGRI - Anche Morata rientra in questo identikit ed è molto stimato da Allegri che qualche anno (nel 2021) fa parlò così dello spagnolo: "Alvaro è uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con tutti gli attaccanti, in coppia con una prima o seconda punta. E può fare anche l’esterno". La domanda che sorge spontanea sempre secondo Tuttosport è la seguente: piuttosto che investire 30-40 milioni per un nuovo nove, ponendo così dubbi sulla permanenza di Gimenez, perché non riprendere Morata che Allegri conosce benissimo e che non avrebbe problemi ad alternarsi col centravanti messicano?