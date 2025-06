Milan, fascia destra da sistemare: due piste in Ligue 1

vedi letture

Sbloccato l'affare Theo Hernandez-Al Hilal, il Milan deve occuparsi di rinsaldare ogni zona di campo della rosa di Massimiliano Allegri e la fascia destra è una priorità in tal senso. Al momento sono due le opzioni più accreditate, ossia Tiago Santos del Lilla e Vanderson del Monaco, riferisce La Gazzetta dello Sport.

Primo candidato

Il primo, portoghese e di 22 anni, viene da un brutto infortunio e da quasi un'intera stagione saltata per questa ragione, tuttavia segnato nel taccuino degli obiettivi della dirigenza rossonera da almeno due stagioni. Complessivamente in carriera e con la maglia del Lilla Tiago Santos ha totalizzato 56 presenze e racimolato 4 gol, ha macinato esperienza in Ligue 1, trovato l'esordio in Champions League e ottenuto la chiamata in Nazionale. Il classe 2002 però si è rotto il crociato lo scorso ottobre e proprio ora sta ultimando il recupero. Condizione fisica da valutare certamente, ma il prezzo di 15 milioni è negoziabile e in tal senso potrebbe risultare un'opportunità.

Alternativa

Altrimenti c'è Vanderson, terzino brasiliano in forza al Monaco. Con la maglia dei monegaschi vanta 125 presenze, 8 gol e 9 partite in Champions League. È nel pieno della sua carriera e di gradimento in casa Milan, ma la valutazione logicamente è cresciuta nel tempo e ha toccato l'apice di 20-25 milioni di euro. Anche perché il classe 2001 è finito nel giro della Nazionale verdeoro del CT Ancelotti.