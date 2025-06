Milan, contatti avviati per Zinchenko: è la prima scelta per sostituire Theo

Tutto ruota attorno alla cessione di Theo Hernandez, ma il Milan si sta già muovendo sotto traccia per trovare il suo sostituto. Mentre il terzino francese è in vacanza in Sardegna con la famiglia, il club lavora per sbloccare la sua vendita all’Al-Hilal. Nel frattempo, Igli Tare ha avviato contatti con intermediari legati a Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal. L’ucraino piace per esperienza e profilo tecnico, e potrebbe arrivare per meno di 20 milioni grazie alla scadenza nel 2026 e al ruolo marginale avuto a Londra. L’ostacolo resta l’ingaggio elevato, ma gli agenti stanno valutando una possibile spalmatura per facilitare l’approdo a Milano. Tutto, però, dipende dalla cessione di Theo.

Alternativa De Cuyper

Oltre a Zinchenko, il Milan segue con attenzione anche Maxim De Cuyper, terzino belga classe 2000 del Club Bruges. Il giocatore è migliorato molto nella fase offensiva e piace anche alla Roma, che potrebbe tentare l’affondo tramite Frederic Massara, da poco tornato in giallorosso. De Cuyper spinge per la Serie A e si candida come alternativa concreta. Il Milan, che tre anni fa ha preso De Ketelaere dallo stesso club, resta vigile anche su altri profili, come il centrocampista svizzero Jashari, sebbene il prezzo richiesto (oltre 40 milioni) sia considerato eccessivo.

Si attende l'addio di Theo

Prima di ogni acquisto, però, serve l’addio ufficiale di Theo. Il Milan non ha intenzione di rinnovare e attende l’ok del giocatore per cederlo all’Al-Hilal. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi.