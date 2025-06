Pedullà: "Vlahovic-Milan resta una pista da seguire anche per eventuale spalmatura su ingaggio da 12 milioni. Il cartellino da 20-25 milioni è sostenibile"

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha dato questo aggiornamento in merito all'interesse del Milan per Dusan Vlahovic: "Massimiliano Allegri vuole Dusan Vlahovic al Milan. Lo scorso 7 giugno vi avevamo svelato un contatto diretto tra l’allenatore rossonero e il centravanti serbo. Allegri gli ha manifestato tutta la sua stima e lo ha invitato a considerare l’opzione rossonera. Da quel giorno Vlahovic ha detto no a tutte le proposte, dalla Turchia e dall’Arabia, non si è ancora materializzata una pista inglese.

E il Milan resta un’opzione in piede, a maggior ragione se Vlahovic entrasse nell’ordine di idee di garantire ai rossoneri la spalmatura sui 12 milioni dell’ultimo anno di contratto che non ha mai concesso al suo attuale club. I dialoghi con la Juve oggi sono su un binario morto, nulla escludiamo ma sembra complicato che si possa trovare una soluzione per andare avanti con i bianconeri. Il costo del cartellino è sostenibile, tra i 20 e i 25 milioni".