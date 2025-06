Theo verso il sì all'Al Hilal: per la Gazzetta ha già informato il Milan

Il futuro di Theo Hernandez è sempre più lontano da Milano. Il terzino francese, in vacanza in Sardegna e alle prese con il consueto programma di lavoro estivo fornito dal club, secondo quanto riferito da gazzetta.it ha interrotto temporaneamente la pausa per recarsi nel capoluogo lombardo, dove ha incontrato gli emissari dell'Al Hilal. L’incontro ha avuto esito positivo: l’offerta saudita, già ricca, è stata ulteriormente migliorata e ha convinto il giocatore ad avvicinarsi al passo decisivo.

Il club di Riad ha ritoccato l’ingaggio proposto da 18 a 20 milioni di euro a stagione, un rilancio che ha spostato gli equilibri. L’accordo con il giocatore è praticamente definito, mentre resta da chiarire la cifra destinata al Milan per il cartellino: inizialmente si parlava di 30 milioni, ma non è escluso che l’Al Hilal possa chiedere uno sconto in funzione del maxi stipendio promesso al difensore.

Theo ha già comunicato alla dirigenza rossonera la propria volontà, informando il club di essere orientato ad accettare la proposta. Una mossa che potrebbe accelerare la trattativa tra le due società. Tra l’incertezza sul progetto tecnico, i dubbi ambientali e la mancanza di alternative di livello – l’unico sondaggio concreto è arrivato dall’Atletico Madrid, ma è stato subito accantonato – l’ipotesi Al Hilal resta la più concreta. La chiusura dell’affare è sempre più vicina.