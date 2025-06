Rubiales e il bacio non consensuale a Hermoso: confermata la condanna di 18 mesi

Come riferito da Marca, la sezione penale del Tribunale nazionale ha confermato la condanna a 18 mesi con una multa giornaliera di 20 euro per violenza sessuale nei confronti dell'ex presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF), Luis Rubiales, per il bacio non consensuale che l'uomo diede alla giocatrice Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione dell'ultima Coppa del Mondo tenutasi nell'agosto 2023 a Sydney, in Australia.

Allo stesso tempo, la Quarta Sezione ha anche confermato l'assoluzione di Rubiales e degli altri tre imputati in questo caso: l'ex allenatore della nazionale femminile Jorge Vilda, l'ex direttore del calcio maschile Albert Luque e l'ex direttore marketing della Federazione Rubén Rivera.

La sentenza respinge tutti i ricorsi presentati dalla Procura della Corte nazionale e dalle magistrature private e private, nonché dalla difesa di Rubiales , e conferma pienamente la sentenza emessa dalla Corte penale centrale il 20 febbraio.