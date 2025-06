Mondiale per club, il PSG torna a vincere: 2-0 al Seattle Sounders

Dopo la battuta d’arresto contro il Botafogo, il Paris Saint-Germain torna a sorridere nel Mondiale per Club. La squadra parigina ha superato per 2-0 i Seattle Sounders, tornando in corsa per un posto nelle fasi finali. A sbloccare la gara ci ha pensato Khvicha Kvaratskhelia con un destro preciso, mentre a chiudere i conti è stato Achraf Hakimi nella ripresa, con una delle sue classiche incursioni. Una prova solida per gli uomini di Luis Enrique, che ora guardano con maggiore fiducia ai prossimi impegni nel torneo.