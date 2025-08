Ter Stegen in guerra col Barça, non fornisce referto intervento

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' guerra totale tra il Barcellona e Ter Stegen, portiere tedesco e capitano del club catalano che si e' rifiutato di firmare il modulo di consenso informato per presentare il referto dell'operazione alla parte bassa della schiena ai medici del club. Ora il Barcellona aprira' un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il Barcellona , appena atterrato martedì dopo la tournée in Asia , aveva programmato un incontro con Ter Stegen per discutere il referto medico del suo intervento chirurgico lombare, che deve inviare alla Liga per stabilire per quanto tempo dovrà stare fuori: un'assenza di quattro mesi o piu' consentirebbe il tesseramento di altri giocatori, come Joan Garcia acquistato per sostituirlo, al club catalano sottoposto a vincoli per il bilancio.

Ma il tedesco ha fatto sapere che non fornira' il suo consenso, spiazzando i dirigenti del Barca. La guerra tra giocatore e club e' cominciata proprio alla notizia dell'acquisto di Garcia, la cui conseguenza naturale e' che Ter Stegen e' sul mercato: la situazione è peggiorata con la decisione del portiere di annunciare da solo, non congiuntamente con il Barcellona, la sua decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico e una convalescenza di soli tre mesi, inferiore al periodo necessario a tesserare il suo 'rivale. Il Barcellona ha risposto annunciando che il tedesco non era piu' il capitano della squadra. (ANSA).