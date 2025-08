Dall'estero, Weissman polemico contro Gaza: il Dusseldorf decide di non ingaggiarlo

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - I post a favore della guerra contro Gaza bloccano l'arrivo di Shon Weissman al Fortuna Dusseldorf. Il club tedesco di seconda divisione ha infatti rinunciato ad ingaggiare il nazionale israeliano, dopo che l'attaccante ha espresso sostegno alla guerra a Gaza a ottobre 2023. "Abbiamo studiato il profilo del giocatore, ma alla fine abbiamo deciso di non prenderlo", ha dichiarato il club in un messaggio sui social, interrompendo così la trattativa con il giocatore. La Bild aveva scritto in questi giorni che Weissman, 29 anni, era pronto a vestire la maglia della squadra di Düsseldorf e aveva anche superato le visite mediche. Secondo il tabloid tedesco, l'attaccante della nazionale israeliana (33 presenze) aveva in precedenza scritto post a sostegno dell'esercito israeliano nella guerra contro i palestinesi, con frasi choc come "cancellare Gaza dalla mappa" o "sganciare 200 tonnellate di bombe" sul territorio palestinese.

Weissman aveva poi cancellato i suoi post, spiegando di aver commesso un errore e di aver reagito emotivamente, ma le voci di un suo arrivo al Fortuna hanno scatenato la protesta dei tifosi del Düsseldorf. Il club non ha specificato se dietro alla scelta di non prendere il giocatore ci sia proprio il malcontento della tifoseria. "Pur accettando tutte le critiche, mi dispiace che non sia stato preso in considerazione il contesto generale", ha scritto Weissman sui suoi profili social. (ANSA).