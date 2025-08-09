Valencia, ecco il rinnovo di Javi Guerra fino al 2029

Javi Guerra, centrocampista accostato spesso durante l'estate al Milan che però nei giorni scorsi ha chiuso per Ardon Jashari, ha rinnovato il suo contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2029. Lo riferisce lo stesso club valenciano con un comunicato sul sito ufficiale: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Javi Guerra per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2029. Il giovane centrocampista, uno dei talenti più promettenti della sua generazione, prolunga così il suo legame contrattuale con il club valenciano in un rinnovo che dimostra il fermo impegno del Valencia CF nella sua crescita, così come la volontà del giocatore di continuare a svilupparsi insieme alla squadra.

La firma del nuovo contratto consolida il suo senso di appartenenza a questa nuova fase del progetto, puntando a compiere ulteriori passi in avanti con l’obiettivo di scrivere la propria storia come un giocatore simbolo, valenciano e cresciuto in casa. Nel corso delle sue 89 partite con la prima squadra, Javi Guerra ha dimostrato il potenziale e l’ambizione necessari per diventare uno dei punti di riferimento del centrocampo, offrendo visione di gioco, capacità di organizzazione e distinguendosi come un giocatore determinante per la sua presenza nell’area avversaria.

Arrivato nel 2019 all’Academia VCF, dove ha completato la sua formazione, il centrocampista ha vissuto una grande evoluzione sin dal suo debutto, avvenuto nel gennaio 2022 contro il CD Atlético Baleares in Coppa del Re, affermandosi praticamente da subito come un giocatore in grado di essere decisivo nonostante la giovane età. A 22 anni, Javi Guerra rappresenta una risorsa fondamentale per il Valencia CF – dove continuerà il suo percorso di crescita sotto la guida del nostro allenatore, Carlos Corberán – così come per la Nazionale spagnola Under 21, con cui ha già disputato 21 partite, distinguendosi anche nella recente fase finale dell’Europeo".