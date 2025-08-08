Dall'Inghilterra: lo United valuta Hojlund 46 milioni di euro. C'è anche il Lispia sul danese
Come riportato dal giornalista inglese Jacobs Ben, il Manchester United sta cercando una nuova squadra per Rasmus Hojlund e lo valuta 40 milioni di sterline, vale a dire quasi 46 milioni di euro. Il prezzo dell'attaccante danese, che con l'arrivo di Sesko ai Red Devils rischia di trovare pochissimo spazio, è stato aumentato di dieci milioni di sterline rispetto a qualche giorno fa.
Sul giocatore, che nelle scorse settimane ha dichiarato pubblicato di voler restare allo United e giocarsi le sue chance, ha diversi estimatori in giro per il mondo: dal Lipsia in Germania (che sta cedendo Sesko proprio al Manchester) ad alcuni club dell'Arabia Saudita fino ad arrivare ad alcune squadre di Serie A, tra cui, non è un mistero, c'è anche il Milan.
🚨 Exclusive: #MUFC value Rasmus Hojlund at £40m as they actively seek an exit.🇩🇰— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 7, 2025
- Price up £10m from a previously understood £30m number
- Hojlund on record saying he wants to fight for his place
- Leipzig discussed Hojlund. Serie A and Saudi interesthttps://t.co/uZSvAV8XPN
