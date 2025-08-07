Premier League, Arteta ci crede: "Il mio Arsenal conquisterà un trofeo"

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e cosa vogliamo raggiungere in questa stagione: crediamo fermamente nella nostra capacità di raggiungerli". Con questa parole, prima dell'amichevole contro il Villarreal, il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha dichiarato la volontà di riportare ai Gunners alla vittoria di un trofeo, dopo anni di magra e ben tre campionati di fila in Premier League conclusi al secondo posto. "Siamo stati molto, molto vicini alla vittoria nelle ultime stagioni e sarà l'intera squadra a determinare se ci riusciremo o meno", ha aggiunto il manager.

Il club non ha lesinato per rafforzare la rosa, investendo finora quasi 200 milioni di sterline (230 mln in euro) per l'attaccante Viktor Gyokeres, i centrocampisti Martin Zubimendi e Christian Norgaard, il difensore centrale Cristhian Mosquera, l'ala Noni Madueke e il portiere Kepa Arrizabalaga. Questa volta, lo spagnolo avrà poche scuse in caso di nuove delusioni. (ANSA).