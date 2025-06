Il Barça estingue un debito pendente dal 2020 con 20 calciatori

Non è un mistero che sotto la presidenza di Josep Maria Bartomeu, il Barcellona abbia attraversato notevoli difficoltà finanziarie, al punto da dover dire addio a Lionel Messi. Impossibilitato a pagare lo stipendio dell'argentino, il Barcellona non è stato aiutato nemmeno dalla crisi del Covid. All'epoca, il club ha negoziato un rinvio degli stipendi per la squadra. Un "debito" che il club ha continuato a portare avanti per molto tempo.

Il club ha dovuto pagare anche gli stipendi di diversi giocatori, come Samuel Umtiti, che ha guadagnato la colossale cifra di 20 milioni di euro, così come Philippe Coutinho e Lionel Messi. Oggi, Sport ha rivelato che negli ultimi giorni i blaugrana hanno finalmente terminato il rimborso degli stipendi di questi giocatori. La società di gestione del club catalano aveva deciso di suddividere i rimborsi in otto rate: dicembre 2021, 2022, 2023 e 2024, e giugno 2022, 2023, 2024 e 2025. Il pagamento finale, previsto per il 30 giugno 2025, è stato appena convalidato dal dipartimento finanziario del club.

In totale, il Barcellona ha pagato 16 milioni di euro per saldare i pagamenti rimanenti. Questo riguarda 20 giocatori che facevano parte della prima squadra, oltre a Ronald Koeman e i suoi tre allenatori in seconda. I giocatori interessati non sono altri che Lionel Messi, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Neto, Dest, Braithwaite, così come Junior Firpo, Aleñá, Matheus Fernandes, Pedri, Trincao, Ansu Fati, Ronald Araujo e Riqui Puig.