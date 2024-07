Obiettivo Pavlovic: ecco perché il Milan vuole il centrale serbo del Salisburgo

vedi letture

Strahinja Pavlovic potrebbe diventare presto il secondo colpo di mercato del Milan in entrata dopo Alvaro Morata: la trattativa tra il club rossonero e il Salisburgo prosegue sui binari giusti e le parti si stanno avvicinando sempre di più. Il Diavolo ha già raggiunto da tempo un accordo di massima con il difensore serbo, il quale sta spingendo per trasferirsi a Milanello (ha rifiutato anche l'Atletico Madrid). Al Milan piace per diversi motivi, a partire dalla sua fisifictà e dal fatto che sia mancino. Nonostante la sua giovane età (è un 2001), il serbo ha già buona esperienza anche internazionale (titolarissimo della Serbia all'ultimo Europeo, in carriera ha già giocato 12 volte in Champions League e 10 in Europa League).

CARRIERA - Nato a Sabac in Serbia il 24 maggio 2001, inizia a giocare nella squadra della sua città e poi nel 2015 arriva nelle giovanili del Partizan Belgrado dove prosegue la sua crescita calcistica. Fa il suo esordio nel calcio professionistico con la maglia dei bianconeri il 23 febbraio 2019 in un match di campionato contro il Proleter Novi Sad, scendendo in campo dal primo minuto. Da quel giorno, nonostante la giovanissima età, diventa un titolare del Partizan con cui colleziona 57 presenze in un anno e mezzo. Il 18 dicembre 2019 viene annunciato il suo passaggio per 10 milioni di euro al Monaco che lo lascia in prestito al club di Belgrado fino alla fine della stagione. In estate approda nella formazione monegasca, dove però trova pochissimo spazio (una sola presenza) e così a gennaio 2021 viene ceduto in prestito al Cercle Bruges dove raccoglie 12 presenze in sei mesi. Rientra al Monaco in estate, con la speranza di trovare finalmente spazio, ma anche stavolta viene ceduto in prestito durante il mercato invernale 2022, questa volta in Svizzera al Basilea (10 partite giocate). Il 28 giugno 2022, Pavlovic viene ceduto a titolo definitivo (7 milioni) al Salisburgo dove ha collezionato 71 presenze nelle ultime due stagioni. Il centrale 23enne fa parte del giro della nazionale della Serbia dal 2020 e ha giocato tre partite ad Euro 2024.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST SU PAVLOVIC!