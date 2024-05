Lo Stoccarda visita il Milan: i dettagli dell'incontro a Casa Milan

Siamo nel pieno dell'ultima settimana ufficiale della stagione del Milan. I rossoneri concluderanno la propria annata sabato sera alle 20.45, allo stadio San Siro, contro la Salernitana. Una partita che non ha alcuna implicazione di classifica per entrambe le squadre ma che sancirà l'addio ai colori rossoneri di Giroud, Kjaer e molto probabilmente anche di Stefano Pioli. E il fatto che il finale di stagione è sempre più vicino lo si può capire dai primi vagiti di calciomercato. Nella mattinata di oggi, infatti, nella sede rossonera di via Aldo Rossi, la dirigenza del Milan ha incontrato una delegazione dello Stoccarda, fresco di secondo posto in Bundesliga.

Il pensiero di tutti è volato subito a Serhou Guirassy, attaccante guineano che ha trascinato il club tedesco in questa straordinaria stagione, e che anche in virtù di una golosa clausola rescissoria è iscritto alla lista rossonera dei possibili candidati per il ruolo di nuovo attaccante. Ma la chiacchierata con la squadra dirigenziale tedesca, guidata dall'Head of Recruitment Thomas Henning, non aveva il centravanti africano come argomento principale. Lo Stoccarda sta viaggiando per l'Europa in questi giorni per ampliare la rete di contatti ed è stato negli scorsi giorni anche da Torino e Bologna.

