Honeychile Ryder. L'esoterismo e le commissioni di Kia. I giorni dei sogni e della pazienza. Ricordando i generali Sun Tzu e Giuseppe Garibaldi

Credo nell’esoterismo, cioe’ a quei fatti, a quegli accadimenti avvolti nel mistero, a volte nella casualita’.

Come quando ho sognato di comprare un cavallo forte, che vincera’ corse importanti. La mattina mi chiama l’allenatore che potrebbe esserci un purosangue interessante. Senza esitazioni, acquisto una parte di un bel tre anni grigio. Lo chiamo “Presage Nocturne”. Non va male!

Come quando sabato scorso perdo il telefono e, per fortuna, lo ritrovo nel chiosco del”sandwich au poulet”. Fra i messaggi uno del mio allenatore, due anni dopo quella mattina del sogno. “Ho una cavallina per te. Puoi cadere in piedi”. Il piccolo proprietario e’ sempre destinato a cadere, avvolto nei suoi sogni, ma in piedi e’ meglio. Non ho esitazioni.

Una parte e’ mia. Ho deciso di chiamarla come la bond girl piu’ famosa della storia, “Honeychile Ryder”, il personaggio, in “007 licenza di uccidere”, protagonista di una delle scene piu’ iconiche della storia del cinema. Lei, splendida, in bikini bianco, con un coltello nella mano destra e una conchiglia in quella sinistra. “Honeychile Ryder” e’ Ursula Andress e la mia cavalla.

Sono un magnifico esoterismo anche le altissime commissioni di Kia Joorabchian, nell’affare Zirkzee. Commissioni che hanno certo impedito al Milan di chiudere il deal, ma che permetteranno ai rossonero di essere piu’ forti con Morata, Jovic e un terzo attaccante centrale. Mi vanno bene tutti, Abraham, David, Depay, Fullkrug, in rigoroso ordine alfabetico.

Sono i giorni eccitanti dei sogni, che possono trasformarsi in incubi.

Sono i giorni del mercato.

Dopo Morata, mi immagino l’arrivo di Emerson Royal e Pavlovic in difesa, di Fofana, Samardzic a centrocampo, di un grande bomber in attacco.

Non mi avventuro in previsioni, anche perche’ sono anche ore molto difficili.

Passiamo, in meno di 24 ore, per esempio, alla previsione di una prossima conclusione dell’affare Fofana con una parte fissa di 14 milioni (non eravamo arrivati a 18? Mah!!) a un Monaco che chiede 35 milioni. Con il Manchester United ormai nella parte del cuculo, famoso per il suo ”parassitismo di cova”. Il giocatore pero’ ha scelto e vuole assoltamente SOLO IL MILAN… e il Milan lo sa!!!! Pazienza, serve una infinita pazienza.

D’altra parte, il modo di operare di Giorgio Furlani, da attento studioso nei suoi anni giovanili del generale Sun Tzu, e’ ormai noto: “La strategia senza tattica è la via più lenta per la vittoria. La tattica senza strategia è il rumore prima della sconfitta".

Quindi non ci resta che attendere che il Milan incontri presto e dia la mano al Tottenham, al Salisburgo, al Monaco, all’Udinese, al Borussia, come in una novella Teano.

Solo che, sempre parlando di generali, l’incontro tra Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, rispetto alle trattative di oggi, fa apparire la Spedizione dei Mille come una passeggiata di salute!!!!