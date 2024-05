probabile formazione Verso Torino-Milan: spazio ad Okafor e Jovic

Un Milan aritmeticamente sicuro del secondo posto in classifica e della partecipazione alla prossima SuperCoppa Italiana stasera affronta il Torino di Ivan Juric in casa dei granata.

Mister Pioli, come ha ammesso lui stesso in conferenza, in queste ultime due uscite, Torino e Salernitana, ruoterà molto per cercare di far giocare tutti, sia chi ha avuto sempre un posto da titolare e sia chi non è riuscito ad avere un minutaggio elevato. Ed ecco perché in attacco non ci saranno Giroud, si prenderà il saluto di San Siro nell'ultima giornata, e Leao: il tridente d'attacco sarà composto da Pulisic, visto che Chukwueze è infortunato, Jovic ed Okafor. In difesa ancora spazio a Pierre Kalulu, mentre Theo Hernandez è in dubbio a causa di un attacco influenzale: dovrebbe essere Terracciano al suo posto. Al centro tornano Thiaw e Tomori. Ancora da capire se tra i pali potrà tornare già Maignan oppure si aspetterà l'ultima gara casalinga. A centrocampo dovrebbero esserci gli stessi scesi in campo contro il Cagliari: Musah, Reijnders e Bennacer.

MILAN 4-3-3

57 Sportiello

20 Kalulu 28 Thiaw 23 Tomori 38 Terracciano

80 Musah 14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 15 Jovic 17 Okafor

A disp.: Nava, Maignan, Gabbia, Calabria, Theo, Florenzi, Adli, Pobega, Leao, Giroud.

All.: Stefano Pioli

Indisponibili: Kjaer, Loftus-Cheek, Chukwueze

Squalificati: Gabbia

Diffidati: /

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Bottegoni – Lombardo

IV uomo: Camplone

VAR: Mazoleni

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it