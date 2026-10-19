Hardung al Milan con Krosche? Oggi avrà un incontro con l’Eintracht, ma il club tedesco vuole trattenerlo

Timmo Hardung non dovrebbe seguire Markus Krosche al Milan in quanto l'Eintracht Francoforte vuole trattenerlo

Markus Krosche, dopo aver salutato nelle scorse ore l'Eintracht Francoforte, è vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che si chiede se porterà con sé in rossonero anche Timmo Hardung, il fido direttore sportivo e braccio destro che lo ha seguito sia a Lipsia che a Francoforte. Nella giornata di oggi, Hardung avrà un incontro con il club tedesco, che però pare avergli già confermato la volontà di trattenerlo ancora.

Con queste parole, Krosche ha salutato ieri l'Eintracht: "Negli ultimi mesi ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht. Quando si arriva a questo punto, inevitabilmente si perde parte della motivazione necessaria per un compito così impegnativo. Ne ho parlato apertamente con Mathias Beck, perché la mia ambizione è quella di adempiere a questa responsabilità con totale convinzione in ogni momento. Pertanto, ho chiesto a Mathias Beck di sollevarmi dall'incarico con effetto immediato. Questo darà sia a me che all'Eintracht il tempo necessario per riorganizzarci in vista del futuro".