Horncastle difende Loftus: "Una vera ingiustizia non convocarlo con l'Inghilterra"

James Horncastle, firma autorevole del The Athletic, è tornato a parlare di Ruben Loftus-Cheek e della sua mancata convocazione con la nazionale inglese di calcio. Un'ingiustizia per il collega che ha pubblicato un pezzo sul tema, a difesa del centrocampista rossonero, dal titolo "Loftus-Cheek è nella miglior condizione della sua vita. Perché non è stato scelto dall'Inghilterra?". Per pubblicizzare il pezzo, su X, Horncastle ha poi aggiunto: "Ruben Loftus Cheek ha segnato 8 gol con il Milan solo nel 2024. Mentre la gente perde la testa per la maglia dell'Inghilterra, LA VERA INGIUSTIZIA è un giocatore trascurato quando è nella forma migliore della sua vita".

Già al momento dell'uscita delle scelte di Southgate, il giornalista aveva criticato il Ct inglese con queste parole: "Se la squadra inglese è una meritocrazia, allora è difficile spiegare perchè Gareth Southgate abbia trascurato Ruben Loftus-Cheek. Ha segnato sei gol da centrocampista nell'anno nuovo, mettendo in mostra tutto il suo talento di inserimento in area quando in condizione fisiche ottimali. Se Bellingham renderà quanto sta facendo con il club al Real Madrid, Loftus-Cheek avrebbe, come minimo, rappresentato una grande alternativa. Tenendo da parte il fatto che Southgate raddoppi sempre i ruoli di centrocampo e la considerazione che tiene per leadership e lealtà, la sua insistenza con Jordan Henderson, che ha vinto una sola volta da quando si è trasferito dall'Al-Ettifaq all'Ajax è sconcertante".