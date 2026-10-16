News Hutchinson a MTV: "Avevo una gran fame di giocare. Mi sono divertito molto"

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Omari Hutchinson, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo.

Omari Hutchinson, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo: "Penso che ne avessimo davvero bisogno. Abbiamo giocato bene durante le ultime partite, ma non siamo stati spietati davanti alla porta e non abbiamo concretizzato molte occasioni. Oggi lo abbiamo dimostrato.

Il mister voleva proprio questo dalla squadra: fare una buona costruzione di gioco, ma anche chiudere le partite e segnare, e penso che oggi ci siamo riusciti. Avevo solo una gran fame di giocare oggi, ed era da tanto tempo che non giocavo tutti i novanta minuti. Mi sono divertito molto, credo sia stato così per molti dei ragazzi, e voglio continuare su questa strada mantenendo questa forma".