Hutchinson oggetto misterioso: ruolo da capire e qualità da vedere

Non è sicuramente il caso di buttare la croce contro un ragazzo che dovrà ancora ambientarsi, in un contesto nuovo e difficile come quello milanista in questi tempi. Fatta questa doverosa e sana premessa, i dubbi su Omari Hutchinson però iniziano ad esserci, per tanti motivi.

RUOLO: DOVE PUO' GIOCARE?

Sin qui il talento anglo/giamaicano ha giocato largo a destra in entrambe le sue due presenze ufficiali con il Milan. Male e senza sapore nei primi 45 minuti della sconfitta rossonera in casa contro il Benfica in Europa League, e senza senso e sprint nel finale di gara contro il Sassuolo. Ad oggi, la gamba e velocità per giocare in quella posizione, largo a destra, non sembra avercela. Un doppione di Chukwueze per intenderci. Non sembra essere questo il caso.

CORAGGIO: MANCA E ANCHE MOLTO

Non è stato un ingresso facile a Sassuolo, lo capiamo, ma ci si aspettava di più. Amorim ha voluto premiare l'ex Nottingham facendolo subentrare nel finale, una sorta di arma in più per provare a scardinare la difesa neroverde. Il risultato è un triste epilogo: poco coraggio e nessun dribbling riuscito.