Il Giornale: "Diavolo, riecco Ibrahimovic. Ha messo nel mirino il Toro"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Diavolo, riecco Ibrahimovic. Ha messo nel mirino il Toro". Dopo oltre otto mesi di stop, in seguito all'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto il maggio scorso, il centravanti svedese è tornato ad allenarsi ieri in gruppo a Milanello ed è quindi pronto a tornare in campo. L'attaccante rossonero dovrebbe essere convocato da Pioli per il match di venerdì contro i granata a San Siro.