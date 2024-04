Il Milan in prestito: Saelemaekers a corrente alternata. Basterà a convincere il Bologna?

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Un passo indietro rispetto alla super prova offerta la settimana passata contro la Salernitana. Thiago Motta lo schiera titolare anche a Frosinone, il belga rischia il rosso diretto con un intervento pericoloso, il giallo lo rende più mite. Non riesce a entrare nel vivo del gioco. E all'intervallo viene sostituito da Urbanski. Stagione altalenante per l'esterno, media voto TMW di 5.96. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 26

Reti: 2

Assist: 3